Вице-премьер Юрий Борисов обозначил основные требования к ключевым проектам УФО

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Реализацию национальных проектов, инвестиционные программы и ключевые направления развития регионов Уральского федерального округа обсудили на первом установочном совещании под председательством федерального куратора - вице-премьера по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрия Борисова 14 сентября.

Мероприятие прошло в формате видео-конференц-связи. В обсуждении приняли участие губернаторы субъектов, полпред президента в УФО Владимир Якушев, представители Минфина России, Минэкономразвития.

К 1 ноября регионы должны сформировать документ, в котором будут отражены планы по реализации инвестиционных проектов, целевые показатели развития территорий. Работу представят на утверждение председателю правительства Михаилу Мишустину.

"Знаю, что работа уже идет, регионы сформировали предложения. Я прошу Минэкономразвития к 24 сентября представить в аппарат правительства выверенный перечень ключевых региональных вопросов и проектов. Подчеркиваю, что не надо заявлять проекты, которые находятся на текущий момент в начальной стадии проработки, так как реализация должна дать существенный положительный эффект уже в 2023 году. Проекты должны быть просчитаны и обеспечены источниками финансирования", - сказал Борисов.

Обращаясь к полномочному представителю президента России в УФО Владимиру Якушеву, вице-премьер подчеркнул, что его опыт будет полезен в этой работе. "Владимир Владимирович, попрошу вас также подключиться к работе. Ваша координация федерального округа и советы помогут нам в организации всех процессов", - отметил он.

В Уральском федеральном округе проживают лишь 8% россиян, а доля валового регионального продукта в суммарном ВВП страны составляет 15%. По итогам первого полугодия объем инвестиций в основной капитал равен 1,4 триллиона рублей, это 18% от общероссийского объема, аналогичные показатели были и годом ранее.

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"Экономика УФО стабильная, при этом важно не только сохранить этот темп, а превзойти все достижения. Проекты, которые представили регионы, проработаны, есть проектно-сметная документация, определены источники финансирования. Предварительную работу мы провели. Что касается работы полпредства, однозначно мы готовы в этом процессе участвовать, всячески содействовать", - подчеркнул Владимир Якушев.

Напомним, что в середине 2021 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин распределил кураторство федеральными округами между вице-премьерами, которые будут отвечать за социально-экономическое развитие территорий. Также в числе курируемых вопросов - разработка и реализация инвестиционных, национальных проектов и госпрограмм на закрепленной территории, вопросы госрегулирования в сфере предоставления регионам финансовой помощи.

Екатерина Исаева