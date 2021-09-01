Командир отделения ОМОН в Тюмени довел бойца до инвалидности

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Бывшего командира отделения ОМОН осудили за спарринг с тяжкими последствиями в Тюмени, сообщает региональная прокуратура.

В ноября 2014 года подсудимый провел тренировочный рукопашный бой с вновь назначенным 23-летним бойцом ОМОН. Во время поединка, молодому человеку наносились удары ногами и руками по голове и телу. После спарринга бойцу стало плохо, его на скорой доставили в ОКБ №2, где выполнили экстренную операцию на головном мозге. Потерпевшему была причинена закрытая черепно-мозговая травма, приведшая к кровоизлиянию в мозг. Потерпевший признан инвалидом первой группы.

Суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Осужденный лишен права занимать должности на государственной службе сроком на два года.