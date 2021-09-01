Новые правила подключения к газораспределительным сетям начали действовать в России

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новые правила подключения к газораспределительным сетям, учитывающие особенности социальной газификации, начали действовать в России. Этот и ещё ряд документов, необходимых для запуска программы, утвердил председатель правительства Михаил Мишустин.

Как сообщается на сайте правительства России, принятые правила фиксируют, что догазификация возможна только в тех населённых пунктах, где уже есть газораспределительная инфраструктура. Она будет доступна заявителям, использующим газ для личных, семейных и домашних нужд. Программа не распространяется на тех, кто планирует пользоваться газом в коммерческих целях.

Для подключения необходимо направить оператору газификации заявку – это можно сделать, например, через портал госуслуг, в МФЦ или в личном кабинете заявителя на сайте газораспределительной организации. К заявке прилагается комплект документов: ситуационный план, указывающий расположение домовладения, топографическая карта, свидетельство о праве собственности, в отдельных случаях – расчёт часового расхода газа и копия документации о планировке территории.

Нормы, связанные с социальной газификацией, включены в правила разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации, а также в основы ценообразования на газ. Необходимые для этого постановления также подписаны Михаилом Мишустиным.

"Все необходимые решения приняты. Сроки реализации программы сжатые. Предстоит большая работа. Нужно мобилизовать все возможные ресурсы. Это позволит повысить качество жизни нескольких миллионов семей", – подчеркнул Михаил Мишустин на заседании правительства 16 сентября.