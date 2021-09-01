Тюменские волейболистки поборются за Кубок молодежной лиги

| Фото: ВК "Тюмень" | Фото: ВК "Тюмень"

Определились все участники финального раунда Кубка молодежной лиги по волейболу среди девушек, сообщает ВК "Тюмень-Прибой".

Одной из команд, кто поспорит за награды, станет "Тюмень-Прибой". Подопечные Ольги Ескиной предварительный раунд в своей группе завершили вторыми. Выше расположилось только "Динамо-Метар-2" из Челябинска. В другой группе путевки в финал завоевали "Динамо-Ак Барс-УОР" из Казани и "Тулица-2".

Решающий раунд состоится в Челябинске. 2 октября пройдут полуфинальные поединки. Тюменки встретятся с казанскими волейболистками. На следующий день запланированы финал и поединок за третье место.