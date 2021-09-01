  • 22 сентября 202122.09.2021среда
  • USD73,2067
    EUR85,8568
  • В Тюмени 8..10 С 5 м/с ветер северо-западный

Выборы депутатов Государственной думы. Онлайн-трансляция ИА "Тюменская линия"

Тюменские волейболистки поборются за Кубок молодежной лиги

Спорт, 09:41 22 сентября 2021

ВК "Тюмень" | Фото: ВК "Тюмень"

Определились все участники финального раунда Кубка молодежной лиги по волейболу среди девушек, сообщает ВК "Тюмень-Прибой".

Одной из команд, кто поспорит за награды, станет "Тюмень-Прибой". Подопечные Ольги Ескиной предварительный раунд в своей группе завершили вторыми. Выше расположилось только "Динамо-Метар-2" из Челябинска. В другой группе путевки в финал завоевали "Динамо-Ак Барс-УОР" из Казани и "Тулица-2".

Решающий раунд состоится в Челябинске. 2 октября пройдут полуфинальные поединки. Тюменки встретятся с казанскими волейболистками. На следующий день запланированы финал и поединок за третье место.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# волейбол

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:05 22.09.2021Тюменец Александр Логинов пропустит старт чемпионата России по летнему биатлону
09:41 22.09.2021Тюменские волейболистки поборются за Кубок молодежной лиги
17:12 21.09.2021Тюменские юниоры борются за награды первенства России по биатлону
16:48 21.09.2021Футболист "Тюмени" Артемий Малеев признан лучшим игроком матча в Новотроицке