Клиенты ВТБ в Тюменской области получили по программе семейной ипотеки более 1,4 млрд руб

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 500 кредитов на сумму свыше 1,4 млрд рублей оформили в рамках семейной ипотеки заемщики банка ВТБ в Тюменской области. В целом по стране ВТБ выдал по ней около 75 млрд руб, в этом году – более 10 тыс кредитов на 37 млрд руб.

С момента расширения условий семейной ипотеки для заемщиков с одним ребенком клиенты ВТБ удвоили спрос на программу. Среднемесячный объем выдач по ней за первую половину 2021 года составил 3 млрд рублей, а после 1 июля – уже 6 млрд.

"По нашим прогнозам, спрос на семейную ипотеку в четвертом квартале продолжит дальнейший рост. Традиционно заемщики, в том числе семьи с детьми, стремятся решить свой жилищный вопрос до конца года, и в нынешних условиях эта программа окажется для них наиболее привлекательной", – комментирует вице-президент ВТБ, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса Евгений Дячкин.