В Тюменской области определят сильнейших городошников и лаптистов

| Фото: пресс-службы департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-службы департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Юные городошники со всей Тюменской области соберутся в Исетском районе с 24 по 26 сентября. Школьникам 2005 года рождения и младше предстоит определить сильнейшие команды в рамках XXV региональной спартакиады. Об этом сообщает областной департамент по спорту.

"Девочки-спортсменки успешно опровергают бытующее мнение, что городки - это мужской спорт. Недавно сразу две жительницы Винзилей получили спортивные звания. Дарья Круглякова стала мастером спорта, Полина Палий - кандидатом в мастера" - рассказал президент федерации городошного спорта Тюменской области Дмитрий Шиляев.

С 24 по 26 сентября пройдут и зональные соревнования по лапте среди школьников 2005–2007 годов рождения. Их примут Казанская и Упоровская спортивные школы. Сильнейшие команды по результатам зональных состязаний встретятся в финале в Ярково. Победителей определят 3 октября.