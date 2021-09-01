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Тюменец незаконно спилил сосны на 265 тысяч рублей

Происшествия, 16:30 24 сентября 2021

УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

19 сосен незаконно спилил тюменец за пределами своей делянки у пос. Ключи в Нижнетавдинском районе. Сумма ущерба составила более 265 тыс. рублей, сообщает УМВД по Тюменской области.

Сотрудники следственно-оперативной группы задержали 44-летнего мужчину. Имея необходимые документы, он занимался заготовкой леса. Спиленные деревья тюменец вывозил с помощью трактора.

В заготовке ему помогали несколько нанятых разнорабочих. Задержанный рассказал полиции, что знает об уголовной ответственности за незаконную вырубку леса, но не смог объяснить, почему вышел за пределы делянки.

На месте преступления полицейскими были изъяты три принадлежащих мужчине бензопилы. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная рубка лесных насаждений". В настоящее время мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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# незаконная рубка

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