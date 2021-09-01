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Несколько тысяч тюменцев воспользовались льготными билетами РЖД для семейных путешествий

Экономика, 17:30 28 сентября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 13 тыс. льготных билетов для семейных путешествий оформили пассажиры в уральские поезда дальнего следования с начала августа. Как сообщает РЖД, наибольшее количество льготных поездок оформлено из Тюмени, Екатеринбурга и Перми.

Семьи с детьми чаще всего путешествовали к курортным городам Черноморского побережья, Северного Кавказа, а также в Москву, Казань и Санкт-Петербург. Льготный тариф для семейных поездок в купейных вагонах позволил пассажирам с детьми чаще путешествовать поездами дальнего следования.

Стоимость проезда по такому тарифу равна разнице между текущей стоимостью билета и 50% стоимости проезда по данному маршруту в плацкартном вагоне. Благодаря этой скидке стоимость проезда для одного взрослого пассажира и ребенка снижается в среднем на 40%.

Обязательное условие предоставления скидки – совместное путешествие по России, включая проезд в Калининградскую область, родителя или законного опекуна с ребенком в возрасте до 18 лет.

Приобрести билеты по льготному тарифу можно в течение 2021 года только в билетных кассах дальнего следования с предъявлением документов, подтверждающих степень родства. Возврат неиспользованных проездных документов, оформленных по льготному тарифу, возможен только при возврате всего заказа.

Ознакомиться с правилами применения льготного тарифа, а также получить более подробную информацию можно на сайте РЖД в разделе "Льготы", а также по телефону горячей линии: 8 (800) 775-00-00.

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