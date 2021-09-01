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ВТБ Лизинг передал форвардер John Deer для лесозаготовок в Югре

Экономика, 17:05 28 сентября 2021

ВТБ | Фото: ВТБ

ВТБ Лизинг(входит в группу ВТБ) профинансировал форвардер марки John Deer для лесозаготовительного предприятия "ЮграТрансКомпани". Техника стоимостью 38 млн руб приобретена на условиях финансового лизинга сроком на 3 года. Поставщиком выступила компания "Трактородеталь", официальный дилер John Deer в регионе.

Объем фактической заготовки древесины "ЮграТрансКомпани" достигает 50 тыс. кубометров в год, в парке предприятия уже работает крупнотоннажный грузовик Урал-4320, ранее профинансированный ВТБ Лизинг. Новая техника будет использоваться для лесозаготовительных работ в г. п. Зеленоборск Советского района ХМАО, она способна работать на лесозаготовительных площадях с неровностями ландшафта и болотами.

Техника передана подразделением ВТБ Лизинг в Сургуте, компания работает в регионе с 2013 года, предлагает выгодные условия лизинга легковых и грузовых автомобилей, специализированной техники для юридических лиц и ИП.

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