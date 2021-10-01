Владимир Якушев: избирательная кампания в УФО прошла организованно

Фото: uralfo.gov.ru Фото: uralfo.gov.ru

Избирательная кампания 2021 года в Уральском федеральном округе прошла организованно. Об этом заявил полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев.

"Выборы завершились. И впереди очень много работы. Люди ждут реальных результатов, поэтому, не сомневайтесь, — оценивать своих избранников будут по итогам исполнения предвыборных обещаний. Причем вне зависимости от партийной принадлежности. Поэтому депутаты, получившие мандаты, должны выполнить взятые на себя обязательства, а избиратели, в свою очередь, проконтролируют работу депутатского корпуса по исполнению предвыборных программ на протяжении ближайших пяти лет", - подчеркнул Владимир Якушев на заседании Совета при полпреде президента в УФО, посвященном итогам выборов в органы государственной власти и органы местного самоуправления 17-19 сентября.

Средняя явка по УрФО составила 50,06 процента. Существенных нарушений в ходе голосования не зафиксировано. Все санитарно-эпидемические меры на участках соблюдались - замечаний по ним не поступало.

Трёхдневное голосование стало серьёзной нагрузкой для людей, которые непосредственно организовывали избирательный процесс, отметил полпред главы государства. Владимир Якушев поблагодарил всех, кто работал на избирательных участках, в избирательных комиссиях, а также представителей региональной власти.

В заседании приняли участие заместитель генпрокурора России Сергей Зайцев, главы регионов федерального округа.

Евгений Бабенко