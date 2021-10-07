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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменский губернатор и командующий Уральским округом Росгвардии обсудили приоритетные задачи

Губернатор, 18:03 05 октября 2021

Фото: admtyumen.ru

Вопросы взаимодействия территориального управления Росгвардии с органами исполнительной власти обсудили на рабочей встрече губернатора Тюменской области Александра Моора и командующего Уральским округом войск национальной гвардии РФ Героя России генерал-полковника Олега Козлова, которая состоялась в региональном правительстве.

"Действующие в регионе подразделения Росгвардии вносят весомый вклад в обеспечение безопасности тюменцев. Росгвардейцы работают эффективно, результативно, в рамках закона. Ваши тюменские подчиненные принимают активное участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения", – отметил Александр Моор.

Во время встречи были подняты темы обеспечения правопорядка, общественной безопасности и антитеррористической защищенности граждан, объектов и территории региона. Также подведены итоги работы подразделений территориального управления Росгвардии и приоритетные задачи с учетом эпидемиологической ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции.

Генерал-полковник Олег Козлов выразил признательность Александру Моору за сотрудничество и поддержку, которую правительство Тюменской области оказывает территориальному управлению ведомства.

В рабочей встрече также приняли участие заместитель командующего Уральским округом Росгвардии по военно-политической работе генерал-майор Александр Голосов и начальник управления Росгвардии по Тюменской области полковник полиции Евгений Федоткин.

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , рабочая встреча , Росгвардия

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