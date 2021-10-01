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Тюмень примет чемпионат УФО по боулингу

Спорт, 16:42 11 октября 2021

пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Более 50 спортсменов из Екатеринбурга, Челябинска, Кургана, Сургута, Нижневартовска соберет чемпионат УФО по боулингу среди мужчин и женщин с 11 по 17 октября. Соревнования пройдут в центре "Бруклин-боул", сообщает департамент физической культуры, спорта и допобразования Тюменской области.

На чемпионате спортсмены выступят в личных и парных соревнованиях, смешанных и командных состязаниях. В квалификационных играх будут отобраны восемь лучших участников всех дисциплин. В финальных матчах встретятся самые выдающиеся спортсмены, которые поборются за медали.

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# боулинг , чемпионат

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