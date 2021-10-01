Нехватку площадок для собак обсудили в Тюменской городской думе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ни одной площадки для собак не оборудовали в Тюмени в 2021 году. Проблему нехватки мест для выгула домашних питомцев обсудили депутаты гордумы на очередном заседании постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству.

Во время обсуждения правил благоустройства муниципалитета депутат Дмитрий Елагин обратил внимание коллег на поступающие к нему обращения горожан. Он отметил, что жители его избирательного округа часто жалуются на выгул собак в местах массового отдыха.

Его поддержал Виктор Бронников, заметив, что в Тюмени обустраивают парковки, делают освещение, при этом забывают о домашних питомцах. Депутат подчеркнул, что имеющихся сегодня в областном центре 60 площадок для выгула собак недостаточно. "Хотелось бы, чтобы работа в этом направлении была усилена в 2022 году", – заметил он.

Заместитель главы города Петр Вагин согласился, что проблема выгула собак в неприспособленных для этого местах действительно существует и сообщил, что еженедельно проводит объезды по территории административных округов Тюмени для проверок.

Председатель постоянной комиссии Дмитрий Антипов добавил также, что этот вопрос актуален, в первую очередь, для районов со старой застройкой. По его словам, при планировке новых жилых кварталов такие объекты обязательно учитываются изначально.

"Чтобы избежать негативных отзывов в дальнейшем, мы вовлекаем жителей в нашу работу, но не всегда удается договориться с жильцами ближайших домов, даже если место под площадку определено, поскольку домашние питомцы есть не у всех, – отметил он. - Вопрос очень сложный, но в новых микрорайонах площадки предусмотрены на стадии проекта".

Николай Ступников