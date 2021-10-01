ДОМ.РФ продаст на торгах два участка под торговые объекты в Тюмени

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

ДОМ.РФ объявил аукцион по продаже двух земельных участков под размещение объектов торгового назначения в Тюмени.

Заявку на торги можно подать до 8 ноября 2021 года. Аукцион состоится 12 ноября. Начальная цена лота составляет 9,8 млн рублей.

Общая площадь участков – 0,68 га. Они расположены в Калининском округе Тюмени, на ул. Современной, недалеко от пересечения с ул. Владимира Полякова, ведущей в центр города. В километре проходит тюменская окружная дорога, в 4 км находится международный аэропорт Рощино. Территория рядом с участками застроена в основном частными домами.

Дополнительная информация и инструкция по подаче заявок на участие в аукционе размещены на официальной странице Единого института развития в разделе "Объявленные торги".