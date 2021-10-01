Более 4 тысяч молодых семей купили квартиры с использованием соцвыплаты

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Около 4 тыс. 400 молодых семей воспользовались соцвыплатами на приобретение или строительство жилья с 2015 по 2020 год. Об этом сообщила и. о. директора департамента имущественных отношений Ольга Федоренко на заседании комиссии по социальному развитию Тюменской гордумы.

По ее словам, 91 малоимущая семья получила квартиру по договору социального найма. В 2020 году в очередь на получение жилья встали порядка 120 человек. Также она добавила, что в настоящее время по причине частых пожаров в Тюмени отсутствует маневренный фонд.

Депутат Сергей Пыхалов поинтересовался, какие меры будут приниматься, если людей нужно будет срочно расселить из-за чрезвычайной ситуации. Ольга Федоренко сообщила, что в экстренных случаях тюменцев на два месяца разместят в гостиницы, а в дальнейшем жителям предоставят субсидии на аренду жилья.

"Муниципальная программа "Реализация жилищной политики в городе Тюмени на 2015-2022 годы" реализуется в полном объеме, практически все показатели выполняются на сто процентов – отметила председатель постоянной комиссии по социальному развитию Елена Бойко. – Депутаты информируют тюменцев, как воспользоваться правом на получение социальной выплаты или жилья".

Николай Ступников