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В Тюмени детский сад заплатит воспитаннику 100 тысяч рублей за выбитый зуб

Происшествия, 16:25 14 октября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

100 тыс. рублей выплатит воспитаннику за выбитый зуб детский сад №1 в Тюмени, сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в апреле 2021 года. Воспитательница во время прогулки ударила шестилетнего воспитанника по лицу. Потерпевшему был диагностирован вывих переднего молочного зуба, который удалили в больнице.

Суд признал женщину виновной и оштрафовал на 5 тыс. рублей. В детском саду она больше не работает. Мать ребенка обратилась в Калининский районный суд Тюмени с иском к дошкольному учреждению о возмещении морального вреда. Суд вынес положительное решение.

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# моральный ущерб

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