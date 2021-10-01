В Тюмени детский сад заплатит воспитаннику 100 тысяч рублей за выбитый зуб

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

100 тыс. рублей выплатит воспитаннику за выбитый зуб детский сад №1 в Тюмени, сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в апреле 2021 года. Воспитательница во время прогулки ударила шестилетнего воспитанника по лицу. Потерпевшему был диагностирован вывих переднего молочного зуба, который удалили в больнице.

Суд признал женщину виновной и оштрафовал на 5 тыс. рублей. В детском саду она больше не работает. Мать ребенка обратилась в Калининский районный суд Тюмени с иском к дошкольному учреждению о возмещении морального вреда. Суд вынес положительное решение.