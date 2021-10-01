В Вагайском районе подросток-мотоциклист погиб в ДТП

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

16-летний подросток погиб в ДТП 23 октября в Вагайском районе. Местные жители нашли подростка рано утром в кювете на ул. Дорожной в поселке Заречный, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

По предварительным данным, подросток на мотоцикле съехал с дороги, мотоцикл опрокинулся. Через месяц молодому человеку должно было исполниться 17 лет. Права управления транспортом он не имел. Мотоцикл принадлежит жителю Омутинского района. Обстоятельства трагедии выясняются.