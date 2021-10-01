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В Вагайском районе подросток-мотоциклист погиб в ДТП

Происшествия, 14:51 24 октября 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

16-летний подросток погиб в ДТП 23 октября в Вагайском районе. Местные жители нашли подростка рано утром в кювете на ул. Дорожной в поселке Заречный, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

По предварительным данным, подросток на мотоцикле съехал с дороги, мотоцикл опрокинулся. Через месяц молодому человеку должно было исполниться 17 лет. Права управления транспортом он не имел. Мотоцикл принадлежит жителю Омутинского района. Обстоятельства трагедии выясняются.

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# Вагайский район , Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП , мотоциклисты , подростки

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