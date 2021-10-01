Тюменец украл джинсы из брендового бутика

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Полицейские задержали тюменца, подозреваемого в краже брендовой одежды. В полицию областного центра обратился представитель одного из местных магазинов, который сообщил, что неизвестный похитил из торгового зала брендовые джинсы на сумму около 60 тыс. рублей, сообщают в УМВД РФ по Тюменской области.

Сотрудники полиции провели комплекс необходимых мероприятий, просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого. Им оказался 35-летний ранее судимый житель Тюмени. Гражданин, воспользовавшись невнимательностью продавцов, похитил товар, после чего поспешно покинул бутик. Оперативники задержали злоумышленника и доставили его в отдел полиции. Подозреваемый признался, что продал похищенное имущество, а деньги потратил на личные нужды.

В настоящее время следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.