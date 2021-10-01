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В Тюменской области треть проверенных налоговой предприятий общепита нарушают требования

Экономика, 09:53 26 октября 2021

data.nalog.ru | Фото: data.nalog.ru

101 проверку в отношении предприятий общепита провели налоговые органы региона в октябре 2021 года в продолжение реализации отраслевого проекта ФНС России "Общественное питание". Он призван выявить налогоплательщиков, нарушающих требования законодательства о применении контрольно-кассовой техники (ККТ), сообщает УФНС России по Тюменской области.

Контролирующий орган проанализировал деятельность 212 налогоплательщиков на предмет неполного отражения выручки через ККТ и организовал профилактические и контрольные мероприятия у тех из них, кто имел признаки неполного отражения выручки через ККТ, а также аномалии в расчетах.

После 101 проверки нарушения выявлены более чем в 30% случаях. Налогоплательщики привлечены к административной ответственности, вынесены представления об устранении нарушений. Если предписания не будут исполнены, штрафы не будут уплачены своевременно, налогоплательщиков оштрафуют в двойном размере, а материалы передадут в суд и в службу судебных приставов.

Работа по выявлению нарушителей продолжается, планируется проверить еще более 200 точек общепита.

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# налоговая служба

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