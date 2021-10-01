Свежую и недорогую местную продукцию тюменцам предложат на ярмарках 30 октября

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Несколько ярмарочных площадок откроются в Тюмени 30 октября. С 8 до 16 часов горожане смогут купить овощи, мед, мясо и другую продукцию местных производителей, сообщает городской департамент потребительского рынка.

Свежие продукты можно будет приобрести в районе здания по ул. Льва Толстого, 31, на территории парковки на пересечении улиц Льва Толстого Ямской; по ул. Севастопольская, 12, на прилегающей территории Выставочного зала; по ул. Мельникайте, 126, корпус 2, на ТЦ "П.О.Р.Т." и пр. Солнечный, 11, на территории ТЦ "Заречный двор".