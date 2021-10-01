  • 26 октября 202126.10.2021вторник
  • USD70,1345
    EUR81,7418
  • В Тюмени -1..1 С 7 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Свежую и недорогую местную продукцию тюменцам предложат на ярмарках 30 октября

Экономика, 09:07 26 октября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Несколько ярмарочных площадок откроются в Тюмени 30 октября. С 8 до 16 часов горожане смогут купить овощи, мед, мясо и другую продукцию местных производителей, сообщает городской департамент потребительского рынка.

Свежие продукты можно будет приобрести в районе здания по ул. Льва Толстого, 31, на территории парковки на пересечении улиц Льва Толстого Ямской; по ул. Севастопольская, 12, на прилегающей территории Выставочного зала; по ул. Мельникайте, 126, корпус 2, на ТЦ "П.О.Р.Т." и пр. Солнечный, 11, на территории ТЦ "Заречный двор".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ярмарка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:53 26.10.2021В Тюменской области треть проверенных налоговой предприятий общепита нарушают требования
09:07 26.10.2021Свежую и недорогую местную продукцию тюменцам предложат на ярмарках 30 октября
18:26 25.10.2021На "ЗапСибНефтехиме" создали единый центр управления завода мономеров
17:00 25.10.2021ВТБ начал прием заявок по возобновляемой программе для бизнеса ФОТ 3.0