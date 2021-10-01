В Тюмени по нацпроекту отремонтировали 19 километров дорог

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Восемь дорог общей протяженностью 19 км привели в нормативное состояние в Тюмени по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" в 2021 году. Среди них дороги, ведущие к образовательным, медицинским учреждениям и туристическим объектам, сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени.

Работы по укладке дорожного покрытия полностью завершены. На объектах устроены недостающие тротуары, отремонтированы колодцы, адаптированы пешеходные переходы, понижены бордюры, установлены барьерные ограждения, нанесена дорожная разметка.

На портале "Я решаю!" проходит опрос, где респонденты могут высказать свое мнение, замечания и пожелания по строительству и реконструкции городских дорог.

Для этого нужно зайти на портал и ответить на несколько вопросов. Также можно указать, какие улицы города нуждаются в ремонте в следующем году.