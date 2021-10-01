Тюменку оштрафовали за ложный вызов полиции

| Фото: УМВД России по Тюменской области (архив) | Фото: УМВД России по Тюменской области (архив)

На 1 тыс. рублей оштрафована жительница Тюмени за заведомо ложный вызов полиции. Чтобы к ней быстрее приехала скорая помощь, женщина соврала, что ее избил муж, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Как было установлено, 28 августа из дома по ул. Хлебная тюменка позвонила в полицию и сообщила, что ее избил муж и ей нужна скорая помощь. Женщина призналась в суде, что обманула полицейских.

В показаниях она указала, что, находясь в нетрезвом состоянии, запнулась о поливочный шланг, упала и сломала руку. Чтобы скорая приехала быстрее, тюменка позвонила в полицию и придумала историю про побои. Суд назначил женщине наказание в виде административного штрафа в размере 1 тыс. рублей.