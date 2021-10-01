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Александр Моор пожелал автомобилистам безопасных дорог

Губернатор, 09:19 31 октября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Слаженная и надежная работа автотранспортного комплекса влияет на развитие экономики и социальное благополучие людей. Об этом заявил губернатор Тюменской области, поздравляя работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником.

По словам главы региона, по дорогам Тюменской области организовано движение свыше 700 маршрутов. Доля пассажирских перевозок автомобильным транспортом достигает более 90% от их общего объема. За этой цифрой стоит ежедневный добросовестный труд водителей, кондукторов, диспетчеров, ремонтных рабочих, инженеров. В век высоких скоростей и увеличения интенсивности дорожного движения возрастают требования к специалистам отрасли.

"Благодарю вас за профессионализм, верность избранному делу, ответственность, вклад в повышение доступности транспортных услуг и укрепление региональной экономики. Желаю вам безаварийной работы, здоровья, благополучия, а всем автомобилистам безопасных дорог!", - сказал Александр Моор.

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# Александр Моор , День автомобилиста

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