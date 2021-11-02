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Водитель с годовым стажем и 19 нарушениями ПДД сбил женщину на пешеходном переходе в Тюмени

Происшествия, 12:40 02 ноября 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

50-летнюю женщину сбил на нерегулируемом пешеходном переходе в центре Тюмени 19-летний водитель Skoda Rapid 1 ноября, сообщает региональная Госавтоинспекция.

ДТП произошло у дома №16 на ул. Водопроводной. У пострадавшей – травма ноги.

Стаж водителя за рулем составляет около года. За это время он 19 раз нарушил ПДД: превышал скорость, проезжал перекрестки на запрещающий сигнал светофора, управлял транспортом без полиса ОСАГО.

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"В ГИБДД с начинающим водителем, уже ставшим серийным нарушителем ПДД, проведут профилактическую работу. Информация будет направлена в автошколу, в которой обучался молодой человек", – рассказали инспекторы.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , пешеходы

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