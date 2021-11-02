Водитель с годовым стажем и 19 нарушениями ПДД сбил женщину на пешеходном переходе в Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

50-летнюю женщину сбил на нерегулируемом пешеходном переходе в центре Тюмени 19-летний водитель Skoda Rapid 1 ноября, сообщает региональная Госавтоинспекция.

ДТП произошло у дома №16 на ул. Водопроводной. У пострадавшей – травма ноги.

Стаж водителя за рулем составляет около года. За это время он 19 раз нарушил ПДД: превышал скорость, проезжал перекрестки на запрещающий сигнал светофора, управлял транспортом без полиса ОСАГО.

"В ГИБДД с начинающим водителем, уже ставшим серийным нарушителем ПДД, проведут профилактическую работу. Информация будет направлена в автошколу, в которой обучался молодой человек", – рассказали инспекторы.