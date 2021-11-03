Тюменский "Рубин" сыграет на домашнем льду три матча без зрителей

| Фото: ХК "Рубин" ВКонтакте | Фото: ХК "Рубин" ВКонтакте

Принято решение о проведении домашних игр ХК "Рубин" в рамках "Париматч чемпионата ВХЛ Кубок Шелкового пути" 3, 5 и 7 ноября. Игры организованы Ассоциацией "Высшая хоккейная лига" и ООО "Федерация хоккея России" на территориях нескольких субъектов РФ, сообщает региональный департамент по спорту.

"Отмена матчей на территории Тюменского региона может повлечь за собой техническое поражение тюменской команды и серьезные штрафные санкции", - отметили в департаменте.

Игры пройдут без зрителей и без представителей СМИ с учетом всех требований Роспотребнадзора. Для зрителей и болельщиков предусмотрена прямая трансляция на официальном ютуб-канале ВХЛ и на телеканале "Тюменское время".

3 ноября - соперник "Дизель" из Пензы начало матча в 19 часов, 5 ноября - "Барс" из Казани начало в 17 часов, 7 ноября - соперник ЦСК ВВС из Самары начало матча в 17 часов.