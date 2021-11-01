Значение Тюменской области в вовлечении в оборот неэффективно используемых федеральных земель отметили в ДОМ.РФ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Об основных направлениях работы по вовлечению в оборот неэффективно используемых федеральных земель в Уральском федеральном округе рассказал на пресс-конференции управляющий директор ДОМ.РФ Анатолий Азизов.

Он подчеркнул, что эта программа является для многих регионов значительным резервом развития. Прежде у местных властей не было необходимых полномочий для вовлечения в оборот земли, находящейся в собственности РФ. Тюменская область в этом плане имеет особое значение для всей страны - именно она когда-то выступила катализатором принятия понятного и четкого механизма вовлечения в оборот федеральных земель, напомнил Азизов. Многие регионы УФО достигли при взаимодействии с ДОМ.РФ в этом направлении высоких результатов.

Теперь закон содержит в себе полноценный и необходимый инструментарий, чтобы решать задачи, связанные с жилищным строительством, инфраструктурным развитием, реализацией проектов поддержки бизнеса и решением вопросов формирования площадок под последующее предоставление многодетным семьям. В ДОМ.РФ исходят из позиции, что законодательство должно развиваться и отвечать текущим целям и задачам, сообщил Анатолий Азизов.

Одним из механизмом по вовлечению в оборот федеральных земель являются так называемые аукционы за долю, которые за 2020 год показали себя как хорошая мера поддержки строителей. Это способ предоставления земельного участка, когда площадка торгуется не в деньги, а за будущие квадратные метры, пояснил Азизов. Он заявил, что такой механизм облегчает застройщикам вход в проект и квалифицирует потенциальных участников торгов через опыт и финансовую устойчивость, минимизируя риски того, что проект не реализуется. В конечном счете благодаря этому появляются квартиры с отделкой, которые в ДОМ.РФ планируют включать в муниципальные и госпрограммы по улучшению жилищных условий граждан, в проекты арендного жилья.

Такого рода торги находят отклик у участников рынка, заверил управляющий директор ДОМ.РФ, застройщики с интересом рассматривают эти проекты. Он выразил надежду, что механизм будет развиваться, а география его расширяться. В текущем моменте в УФО такие площадки торгуются в Кургане в микрорайоне Заозерном и в агломерации Челябинска в районе Кременкуля.

Второй механизм - это комплексное развитие территорий. АО "ДОМ.РФ" активно участвовало при его формировании на стадии законопроекта. С помощью данного новшества резко сокращаются сроки выхода на площадку. Развитие таких территорий согласуется с местными властями, тем самым уже на старте минимизируются риски социальной напряженности, а с будущих застройщиков снимаются ключевые риски.

"Мы включаем требования по комфортной городской среде при реализации проектов комплексного развития территорий под обязательства будущего освоения. В Уральском федеральном округе в части регионов-лидеров по комплексному развитию территорий - Челябинская, Тюменская и Свердловская области, до конца года мы запустим здесь такие проекты", - поделился Анатолий Азизов.

Дарья Казакова