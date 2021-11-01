На инфраструктурные облигации от ДОМ.РФ претендуют 11 проектов в УФО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

11 проектов на общую сумму 235 млрд рублей направили застройщики Уральского федерального округа на рассмотрение межведомственной комиссии при Минстрое РФ, чтобы претендовать на инфраструктурные облигации. Их реализация позволит ввести в оборот более 2 млн кв. метров жилья.

Об этом рассказал директор подразделения "Инфраструктурные облигации" ДОМ.РФ Александр Аксаков.

Он напомнил, что перед регионами страны стоят очень масштабные задачи по увеличению ввода жилья, которое должно быть комфортным. Одно из ключевых ограничений - отсутствие инфраструктуры, как социальной, так инженерной и транспортной. Для решения этой проблемы и был разработан комплекс мер, направленных на стимуляцию строительства инфраструктуры. Механизм инфраструктурных облигаций как раз является одним из ключевых элементов этого комплекса.

Как это работает? По словам Аксакова, ДОМ.РФ через дочернее общество "Специализированное общество проектного финансирования" размещает облигации на рынке ценных бумаг под поручительство Института развития ДОМ.РФ. Привлеченные деньги направляют на льготных условиях и на длительный срок для финансирования строительства объектов инженерной, транспортной, социальной и общегородской инфраструктуры. Льготность обеспечена федеральными субсидиями, и это позволяет реализовывать проекты, которые на рыночных условиях просто не были бы воплощены в жизнь.

Александр Аксаков подчеркнул, что Владимир Якушев, будучи министром строительства и ЖКХ РФ, сыграл непосредственную роль в разработке данного механизма, поэтому эксперт считает неудивительным выбор Уральского федерального округа как одного из пилотных регионов для реализации механизма.

Из первых трех проектов, одобренных на межведомственной комиссии в Минстрое, два находятся в УФО. Первый - это "Белый хутор" в Челябинске на 85 тыс. кв. метров жилья, где благодаря облигациям будут построены школа и детсад, а также инженерные сети и внутриквартальные дороги. Второй находится в Тюмени, это будущий жилой район на 307 тыс. кв. метров в районе аэропорта Плеханово, где за счет облигаций будут построены внутриплощадочные и магистральные инженерные сети, а также дороги.

"Мы видим большой потенциал сотрудничества в реализации дополнительных проектов в Уральском федеральном округе, интерес к этому есть во всех регионах", - отметил Аксаков.

Дарья Казакова