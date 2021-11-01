  • 12 ноября 202112.11.2021пятница
  • USD71,1964
    EUR81,6552
  • В Тюмени -2..-4 С 5 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени лучшим предпринимателем по итогам конкурса "Тюменская марка" стал Денис Тучин

Экономика, 13:50 12 ноября 2021

sun9-63.userapi.com

Индивидуальный предприниматель Денис Тучин одержал победу в номинации "Лучший предприниматель" конкурса "Тюменская марка 2021". В номинации "Лучшее микропредприятие в сфере услуг" выиграло ООО "Вита".

ООО "ПиТиЭль" стало "Лучшим микропредприятием в сфере производства", "Лучшим предприятием в сфере услуг" признано ООО "Семья". В номинации "Лучшее предприятие в сфере производства" - ЗАО "Тюменьмашзавод".

sun9-77.userapi.com

За "Приз зрительских симпатий" боролись 50 полуфиналистов. Всего за участников был отдан 6 тыс. 571 голос, 421 из них получила стоматологическая клиника "Аль-Дентис".

"Аль-Дентис" получила также специальный приз от соорганизатора конкурса.

Все победители отмечены подарочными сертификатами на обучающие курсы. Помимо целевой субсидии в 400 тыс. рублей победители получили право использовать логотип "Тюменской марки".

Благодарственными письмами администрации Тюмени награждены наставники конкурса "Тюменская марка".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# бизнес , конкурсы , предпринимательство , Тюменская марка

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:14 12.11.2021Для малого и среднего бизнеса предлагается применить налоговую ставку в размере 2%
13:50 12.11.2021В Тюмени лучшим предпринимателем по итогам конкурса "Тюменская марка" стал Денис Тучин
13:06 12.11.2021Оксана Величко: расходы на социальную сферу в ближайшие три года составят более 50% бюджета
12:23 12.11.2021В 2021 году Тюменская область обойдется без заимствованных средств