В Тюмени лучшим предпринимателем по итогам конкурса "Тюменская марка" стал Денис Тучин
Индивидуальный предприниматель Денис Тучин одержал победу в номинации "Лучший предприниматель" конкурса "Тюменская марка 2021". В номинации "Лучшее микропредприятие в сфере услуг" выиграло ООО "Вита".
ООО "ПиТиЭль" стало "Лучшим микропредприятием в сфере производства", "Лучшим предприятием в сфере услуг" признано ООО "Семья". В номинации "Лучшее предприятие в сфере производства" - ЗАО "Тюменьмашзавод".
За "Приз зрительских симпатий" боролись 50 полуфиналистов. Всего за участников был отдан 6 тыс. 571 голос, 421 из них получила стоматологическая клиника "Аль-Дентис".
"Аль-Дентис" получила также специальный приз от соорганизатора конкурса.
Все победители отмечены подарочными сертификатами на обучающие курсы. Помимо целевой субсидии в 400 тыс. рублей победители получили право использовать логотип "Тюменской марки".
Благодарственными письмами администрации Тюмени награждены наставники конкурса "Тюменская марка".