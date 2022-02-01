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У "Тюменской марки" в юбилейный год появится единая площадка для участников и победителей

Экономика, 14:26 16 февраля 2022

из сообщества "Тюменская марка" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Тюменская марка" во ВКонтакте

20 лет исполнится в 2022 году конкурсу предпринимателей "Тюменская марка". За время существования конкурса 310 победителей получили субсидии на общую сумму 10 млн рублей. В юбилейный год конкурса в Тюмени появится площадка для знакомства участников и победителей.

Об этом директор городского департамента экономики и стратегического развития Сергея Толстых рассказал в ходе заседания координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства 16 февраля.

По его словам, в настоящее время работают сайт и мобильное приложение конкурса, а также ведется разработка на их базе единой площадки, где каждый желающий сможет увидеть, что это за компании, изучить путь их развития и познакомиться с их продукцией и услугами, выйти на контакт с предприятием.

Глава Тюмени Руслан Кухарук отметил, что продукцию победителей конкурса можно увидеть не только на прилавках магазинов.

"Она появляется также во дворах и на улицах города, - говорит он. – Участники и победители "Тюменской марки" создают объекты городской среды, спортивные объекты и малые архитектурные формы, делая наш город более современным и комфортным".

Напомним, по итогам конкурса в 2021 году победителем "Тюменской марки" стал индивидуальный предприниматель Денис Тучин, одержавший победу в номинации "Лучший предприниматель". В номинации "Лучшее микропредприятие в сфере услуг" выиграло ООО "Вита". ООО "ПиТиЭль" стало "Лучшим микропредприятием в сфере производства", "Лучшим предприятием в сфере услуг" признано ООО "Семья". В номинации "Лучшее предприятие в сфере производства" - ЗАО "Тюменьмашзавод".

Николай Ступников

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# предпринимательство , Тюменская марка

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