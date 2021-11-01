  • 15 ноября 202115.11.2021понедельник
  • USD71,8118
    EUR82,2173
  • В Тюмени -5..-7 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Владимир Гороховцев: люди чаще всего обращаются к нам с вопросами капремонта и благоустройства

Политика, 16:03 15 ноября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около 30 обращений поступило в приемную депутата Тюменской городской думы Владимира Гороховцева в 2021 году. Более 20 обращений решены положительно.

Об этом во время интернет-конференции в информационном агентстве "Тюменская линия" сообщил депутат Тюменской городской думы Владимир Гороховцев.

"Все вопросы социального характера. В первую очередь люди обращаются с вопросами капитального ремонта дома, благоустройства дворовой территории, расположения мусорных контейнеров. Депутатский корпус совместно с администрацией города Тюмени, руководством управляющих компаний старается все эти вопросы решать. Оказываем помощь людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Все вопросы доводим до положительного заключения, хотя и не всегда это получается сделать быстро", - пояснил он.

По словам Владимира Гороховцева, задача каждого депутата - делать добрые дела во благо жителей.

"Выбрал ношу — неси. Мы должны достучаться до администрации города, до правительства региона, чтобы решить любой вопрос в рамках действующего законодательства. Насущные проблемы нужно решать", - отметил он.

По мнению депутата, важно на своем примере с детства учить детей ценить труд, быть достойными людьми, отличать белое от черного.

В заключение Владимир Гороховцев поблагодарил всех за вопросы и пожелал всем здоровья.

"Давайте вместе соблюдать требования Управления Роспотребнадзора, чтобы все ограничения уже закончились", - подытожил он.

Ирина Шемякина

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Владимир Гороховцев , гордума , интернет-конференция , обращения

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:17 15.11.2021Более двух тысяч обращений получили депутаты гордумы в 2021 году
16:03 15.11.2021Владимир Гороховцев: люди чаще всего обращаются к нам с вопросами капремонта и благоустройства
13:45 15.11.2021Мугаммир Галиуллин покинул пост директора департамента ЖКХ Тюменской области
12:58 15.11.2021Трансляция интернет-конференции депутата Тюменской городской думы Владимира Гороховцева