Владимир Гороховцев: люди чаще всего обращаются к нам с вопросами капремонта и благоустройства

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около 30 обращений поступило в приемную депутата Тюменской городской думы Владимира Гороховцева в 2021 году. Более 20 обращений решены положительно.

Об этом во время интернет-конференции в информационном агентстве "Тюменская линия" сообщил депутат Тюменской городской думы Владимир Гороховцев.

"Все вопросы социального характера. В первую очередь люди обращаются с вопросами капитального ремонта дома, благоустройства дворовой территории, расположения мусорных контейнеров. Депутатский корпус совместно с администрацией города Тюмени, руководством управляющих компаний старается все эти вопросы решать. Оказываем помощь людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Все вопросы доводим до положительного заключения, хотя и не всегда это получается сделать быстро", - пояснил он.

По словам Владимира Гороховцева, задача каждого депутата - делать добрые дела во благо жителей.

"Выбрал ношу — неси. Мы должны достучаться до администрации города, до правительства региона, чтобы решить любой вопрос в рамках действующего законодательства. Насущные проблемы нужно решать", - отметил он.

По мнению депутата, важно на своем примере с детства учить детей ценить труд, быть достойными людьми, отличать белое от черного.

В заключение Владимир Гороховцев поблагодарил всех за вопросы и пожелал всем здоровья.

"Давайте вместе соблюдать требования Управления Роспотребнадзора, чтобы все ограничения уже закончились", - подытожил он.

Ирина Шемякина