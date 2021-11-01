Руководители холдинга из Киргизии посетили Тюмень с бизнес-миссией

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

С бизнес-миссией посетили Тюменскую область руководители многофункциональной холдинговой компании "АЮ Холдинг" из Киргизии. Они провели встречи тюменскими товаропроизводителями. Ранее тюменцы посетили предприятия, входящие в состав холдинга в Бишкеке, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Продукция тюменского "Стеклотеха" интересна для ликероводочного направления компании "АЮ", которая является лидером продаж и компанией №1 рынка алкогольной продукции в Кыргызстане.

На заводе "Тюменгазстроймаш" гости осмотрели производство техники для транспортировки грузов, среди которых может быть как лес и трубы, так и различные сыпучие грузы и строительная техника. Делегатов отметили размер производственных мощностей и качество производимой техники.

В планах "Холдинга АЮ" расширять туризм на территории Киргизии. На тюменском предприятии "Евросибдом" гостям показали производство вагонки, блок хауса, террасной доски.

Состоялись переговоры с компанией "ГеоСпецСтрой", которая производит натуральные удобрения. Делагатов заинтересовало уникальное сапропелевое удобрение, которое "Холодинг АЮ" может использовать в агропромышленном направлении своей деятельности. Сейчас компания холдинга возделывает 307 гектаров виноградников для производства шампанского и столовых вин.

В завершении бизнес-миссии руководители "Холдинга АЮ" встретились с генеральным директором Инвестиционного агентства Тюменской области Николаем Пуртовым. Они обсудили возможность участия в инвестиционных проектах региона и в совместных проектах на территории Киргизии.