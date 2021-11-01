На нацпроект "Здравоохранение" в Тюменской области в 2022 году направят более 700 млн рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На реализацию национального проекта "Здравоохранение" в Тюменской области в 2022 году планируется направить более 700 млн рублей, сообщает пресс-служба Тюменской областной думы.

Как прокомментировал депутат облдумы, член комитета по социальной политике, главный врач Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, д.м.н., профессор Альберт Суфианов, в рамках реализации региональной составляющей проекта "Здравоохранение" планируется продолжить проведение мероприятий, направленных на оснащение сосудистых центров, онкологического диспансера и межрегиональных центров амбулаторной онкологической помощи. Оказание экстренной медицинской помощи населению с использованием санитарной авиации и профилактики развития сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении.

"В одном из своих выступлений президент России Владимир Путин назвал сохранение здоровья россиян абсолютным приоритетом для государства. Решив эту задачу, можно справиться и с другими. Это означает, что медицина сегодня должна по уровню своего развития быть на высоте, она должна прогрессировать исходя из запросов людей, идти по пути современных преобразований. Человек вовремя и качественно получает медицинскую помощь, специалистам медицинских учреждений создают все необходимые условия для трудовой деятельности", - сказал Альберт Суфианов.