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В Ялуторовском районе опора освещения упала на жилой дом после ДТП

Происшествия, 13:09 20 ноября 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Автомобиль "Лада Приора" въехал в опору освещения в селе Зиново Ялуторовского района вечером 19 ноября. После этого столб упал на жилой дом, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Виновником ДТП стал 24-летний пьяный водитель автомобиля, который не имеет права управления транспортом. Показания алкотестера составили 1,01 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Мужчина пояснил, что купил машину около двух месяцев назад, а перед тем, как сесть за руль употребил спиртное. Сам водитель в аварии не пострадал, 38-летний пассажир "Лады" получил травму глаза.

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Еще одна авария произошла в Абатском районе. В ДТП пострадали двое пассажиров "Лады" - 15-летние подростки. Предварительно, они ехали в машине со своим знакомым, водитель был трезв. Обстоятельства ДТП выясняются.

Всего в Тюменской области 19 ноября произошло 10 дорожно-транспортных происшествий. В авариях погиб один человек, 14 ранены, в том числе 7 детей. Вечером обострилась аварийная обстановка на загородных автодорогах области.

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# ГИБДД по Тюменской области , ДТП

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