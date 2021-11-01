Жителя Тюменской области обвиняют в нанесении смертельных ран пенсионеру

| Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области | Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области

38-летнего жителя с. Киево Ялуторовского района Тюменской области обвиняют в гибели знакомого. Злоумышленник сильно избил 64-летнего мужчину, сообщает региональное следственное управление Следственного комитета РФ.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека". Трагедия произошла вечером 18 ноября. На территории одного из личных подсобных хозяйств на ул. Комплексной двое мужчин распивали спиртное и повздорили. Злоумышленник избил пенсионера по голове. От травм последний скончался на месте.

Мужчина во всем признался. В скором времени специалисты проведут экспертизы, в том числе судебно-медицинскую.

Злоумышленник заключен под стражу.