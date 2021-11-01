Виктория Сливко завоевала золото масс-старта на этапе Кубка России в Тюмени

| Фото: ЦСП72 | Фото: ЦСП72

Три медали на домашнем этапе Кубка России завоевала тюменская биатлонистка Виктория Сливко, сообщает ЦСП72.

В масс-старте Сливко к двум серебряным наградам предыдущих гонок добавила золотую медаль. Ее подруга по команде Ольга Мощенкова стала обладателем серебряной награды. Третье место завоевала Владислава Гаврилова из Югры.

Тюменская юниорка Мария Верстунина в масс-старте заняла шестое место. Победу среди юниорок завоевала представительница Новосибирской области Анастасия Денисова, второе место у Юлии Шеллер из Красноярского края, третьей на финиш пришла Балдуева Влада из Республики Мордовия.

30 ноября в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" стартует второй этап Кубка России по биатлону.