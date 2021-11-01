Привлекать инвестиции научат тюменцев на "Фабрике проектов"

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Подготовить компанию к получению инвестиций начинающим и действующим предпринимателям помогут на онлайн-курсе "Фабрика проектов". За десять видеоуроков им расскажут, как упаковать любую бизнес-идею, рассчитать все финансовые показатели и составить инвестиционное предложение.

Образовательная программа рассчитана на месяц и состоит из пяти модулей. Это инвестиции в бизнес и экономика проекта, тестирование бизнес-идеи, идеальная презентация для инвестора, составление договора и методика выступления.

Участвовать в "Фабрики проектов" могут индивидуальные предприниматели и юридические лица, оформленные менее года назад и находящиеся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

Обучение бесплатное, регистрация продлится по 1 декабря.