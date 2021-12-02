  • 2 декабря 20212.12.2021четверг
  • В Тюмени 0..2 С 5 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские дзюдоисты отличились на турнире в Екатеринбурге

Спорт, 14:16 02 декабря 2021

ЦОП Тюмень-дзюдо | Фото: ЦОП Тюмень-дзюдо

Восемь медалей завоевали тюменские дзюдоисты в первый день турнира по дзюдо "На призы главы Екатеринбурга" среди юношей и девушек 2006-2007 г.р., сообщает "ЦОП "Тюмень-дзюдо".

Первыми на татами уральской столицы вышли юноши. Золотые медали завоевали тюменцы Андрей Носов и Никита Леонгард. Серебро на счету Магомеда Бийтемирова и Ибрагима Акиева. Бронзу выиграли Ярослав Крапивин, Сергей Петухов, Рашид Хадзиев и Александр Савич.

2 декабря на татами Екатеринбурга выйдут девушки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ЦОП Тюмень-дзюдо

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:56 02.12.2021Тюменцы могут получить до 100 тысяч рублей на проекты по развитию массового спорта
14:16 02.12.2021Тюменские дзюдоисты отличились на турнире в Екатеринбурге
13:33 02.12.2021МФК "Тюмень" сыграет в элитном раунде Лиги чемпионов с французами
12:48 02.12.2021Тюменские спортсмены отличились на чемпионате мира по пара-армрестлингу