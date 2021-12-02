Тюменские дзюдоисты отличились на турнире в Екатеринбурге

| Фото: ЦОП Тюмень-дзюдо | Фото: ЦОП Тюмень-дзюдо

Восемь медалей завоевали тюменские дзюдоисты в первый день турнира по дзюдо "На призы главы Екатеринбурга" среди юношей и девушек 2006-2007 г.р., сообщает "ЦОП "Тюмень-дзюдо".

Первыми на татами уральской столицы вышли юноши. Золотые медали завоевали тюменцы Андрей Носов и Никита Леонгард. Серебро на счету Магомеда Бийтемирова и Ибрагима Акиева. Бронзу выиграли Ярослав Крапивин, Сергей Петухов, Рашид Хадзиев и Александр Савич.

2 декабря на татами Екатеринбурга выйдут девушки.