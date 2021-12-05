Владимир Якушев поздравил добровольцев с Международным днем волонтера

Фото: uralfo.gov.ru Фото: uralfo.gov.ru

Быть добровольцем - значит быть человеком с большой буквы, не просто принимать чужую боль, но и быть всегда готовым прийти на помощь незнакомым людям. Об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев в Международный день волонтера.

"В Уральском федеральном округе с волонтерскими организациями сотрудничают тысячи людей. А это значит, что тысячи наших земляков по зову души протягивают руку нуждающимся", - отметил полпред главы государства.

Владимир Якушев поблагодарил каждого, кто участвует в волонтерских акциях, занимается их организацией, не проходит мимо беды, и пожелал добровольцам здоровья, счастья и удачи.

Евгений Бабенко