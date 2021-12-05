МФК "Тюмень" сыграет с казахстанским "Кайратом" матч Лиги чемпионов

Фото: МФК "Тюмень" Фото: МФК "Тюмень"

Мини-футбольный клуб "Тюмень" сыграет матч элитного раунда Лиги чемпионов с "Кайратом" из Казахстана. Игра пройдет в СК "Центральный" в Тюмени.

В перерыве трансляции матча, примерно в 19 часов 40 минут, полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поделится впечатлениями от игры и ответит на вопросы о дальнейшем развитии мини-футбола в регионах УФО.

Еще одна команда, представляющая Россию и УрФО -"Синара" - сыграет сегодня в Португалии против местного "Спортинга". Победители этих встреч выйдут в "Финал четырех".

Евгений Бабенко