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МФК "Тюмень" сыграет с казахстанским "Кайратом" матч Лиги чемпионов

Спорт, 17:43 05 декабря 2021

Фото: МФК "Тюмень"

Мини-футбольный клуб "Тюмень" сыграет матч элитного раунда Лиги чемпионов с "Кайратом" из Казахстана. Игра пройдет в СК "Центральный" в Тюмени.

В перерыве трансляции матча, примерно в 19 часов 40 минут, полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поделится впечатлениями от игры и ответит на вопросы о дальнейшем развитии мини-футбола в регионах УФО.

Еще одна команда, представляющая Россию и УрФО -"Синара" - сыграет сегодня в Португалии против местного "Спортинга". Победители этих встреч выйдут в "Финал четырех".

Евгений Бабенко

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# Владимир Якушев , мини-футбол

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