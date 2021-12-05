Уральские росгвардейцы одержали победы на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам

Фото: rosguard.gov.ru Фото: rosguard.gov.ru

Представители Уральского округа войск национальной гвардии РФ в составе мужской и женской сборных России одержали победы на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам, проходящего в норвежском Лиллехаммере.

Лейтенант Татьяна Сорина в составе сборной России завоевала "золото" в эстафете этапа 4х5 километра. На финише россиянки с результатом 54:40.6 минуты опередили шведок на 1,1 секунды, а норвежек – на 1,2.

Ранее двукратный чемпион мира, победитель гонки Тур де Ски капитан Сергей Устюгов и его товарищ по команде, представляющий Центральный округ ведомства, лейтенант Артём Мальцев завоевали серебряные награды в мужской эстафетной гонке 4х7,5 километра.

Примечательно, что Сергей Устюгов бежал завершающий, 4-й этап. На своем отрезке офицер Росгвардии смог отыграть 2 позиции и подняться с четвертого места на второе, уступив лишь доли секунды лидерам заезда - норвежской сборной. В результате золото досталось сборной Норвегии (1:14:58.7).

Очередной этап Кубка мира по лыжным гонкам состоится 11-12 декабря в Давосе (Швейцария).