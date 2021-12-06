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МФК "Тюмень" во второй раз в истории вышел в финал Лиги чемпионов

Спорт, 10:28 06 декабря 2021

МФК "Тюмень" | Фото: МФК "Тюмень"

Мини-футбольный клуб "Тюмень" во второй раз в своей истории пробился в "Финал четырех" Лиги чемпионов.

"Тюмень" выиграла все три матча в группе, обыграв французский "Аньер-Вильнев" (5:2), белорусский "Витэн" (3:2) и казахстанский "Кайрат" (3:2).

Также в "Финал четырех" вышли испанская "Барселона", португальские "Бенфика" и "Спортинг". Финальный турнир пройдет на площадке одного из участников. Матчи состоятся с 28 апреля по 1 мая 2022 года.

Евгений Новоселов

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