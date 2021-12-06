0,7 млрд рублей направят на инфраструктуру в ЖК "Домашний" в Тюмени по облигациям

ГК «Страна Девелопмент» ГК «Страна Девелопмент»

0,7 млрд рублей направят на реализацию проекта ЖК "Домашний" в Тюмени, который строится вблизи территории аэропорта Плеханово.

ДОМ.РФ и "Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие" подписали договор займа в рамках финансирования объектов инфраструктуры с помощью облигаций.

"Механизм облигаций ДОМ.РФ для создания инфраструктуры в новых жилых массивах набирает обороты. На проекте в Тюмени мы осуществляем комплексный подход – с использованием инструментов института развития. Банк ДОМ.РФ открыл кредитную линию на 19 млрд рублей для строительства жилого комплекса. Также прорабатывается запуск совместной с застройщиком программы с доступной ипотечной ставкой", - прокомментировал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Денежные средства инфраструктурного займа направят на создание 5 объектов инженерной инфраструктуры: магистральных и внутриквартальных дорог, а также сетей электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и газовой котельной.

"Для Тюменской области проект жилого микрорайона вблизи аэропорта Плеханово - один из самых крупных, его реализация предполагает строительство жилья на территории площадью более 50 га. Благодаря финансовому участию ДОМ.РФ будущие жители будут обеспечены самой современной, качественной и надежной инфраструктурой, смогут жить в комфортных условиях", - отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Застройщиком жилого комплекса выступает ГК "Страна Девелопмент". Общая площадь микрорайона составляет более 300 тыс. кв. м. Первую очередь планируется сдать в эксплуатацию в 2023 году, полностью строительство завершится в 2026 году.

Микрорайон "Домашний" - станет первым цифровым микрорайоном в Тюмени, городом будущего за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, а также первым проектом массового сегмента, в котором будут реализованы принципы цифровизации.

С помощью облигаций ДОМ.РФ для финансирования инфраструктуры можно создавать дорожную, инженерную и социальную инфраструктуру в рамках проектов жилищного строительства, а также объекты для развития городов. Деньги, поступившие от размещения ценных бумаг, выдают под льготную ставку, которая обеспечивается субсидией из федерального бюджета.

Первое размещение облигаций ДОМ.РФ для финансирования инфраструктуры в объеме 10 млрд рублей состоялось в сентябре. До 2024 года объем выпусков превысит 150 млрд рублей.