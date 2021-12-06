Тюменские биатлонистки завоевали три награды на домашнем этапе Кубке России

| Фото: ЦСП72 | Фото: ЦСП72

Второй этап Кубка России по биатлону завершился в тюменском центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири", сообщает ЦСП72.

Первой гонкой в соревновательной программе был суперспринт. У женщин победу одержала тюменка Виктория Сливко. Второй на финише была Анна Никулина из Новосибирской области, третье место заняла Анна Григорьева, представляющая Красноярский край. Еще одна тюменка Ольга Мощенкова заняла шестое место.

В гонке у юниорок золото суперспринта выиграла Анастасия Гришина, опередившая Анастасию Денисову. Обе спортсменки представляют Новосибирскую область и Алтайский край. Спортсменка из Красноярского края Кристина Панасенко на финише была третьей.

Во второй соревновательный день женщины и юниорки выявляли сильнейших в спринте. У женщин первое место завоевала Анастасия Егорова из Мурманской области. Третьей была на финише представительница Свердловской области Антонина Кирсанова. Виктория Сливко финишировала второй.

У юниорок в спринте победила Анастасия Гришина из Алтайского края. На втором месте спортсменка из Удмуртии Алина Плицева. Третье место заняла представительница Красноярского края Марина Дубова. Тюменка Мария Верстунина заняла шестое место.

Этап завершился командными эстафетными гонками. Женская команда Тюменской области, в составе которой состязались Арина Пантова, Татьяна Акимова, Эмма Тимербулатова и Александра Бацина, завоевала серебряные медали. Золото у команды из Красноярского края.

У юниорок победу праздновала первая команда Красноярского края, вторыми стали спортсменки Северо-Западного федерального округа, третье место заняла команда из Удмуртии.