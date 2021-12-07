Около 20 предприятий АПК Тюменской области запустили интернет-торговлю

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 20 предприятий АПК Тюменской области развивают интернет-торговлю, которая является каналом сбыта сельхозпродукции и привлекает большое количество людей.

Интернет-магазины, сообщает пресс-служба Тюменской областной думы, перестроили график работы, увеличили штат курьеров, ввели дополнительный день для заказа – воскресенье. Сегодня подобный сервис предлагают около 20 предприятий агропромышленного комплекса.

Широкое распространение интернет-торговли, по оценке специалистов, обусловлено рядом факторов. Прежде всего, это экономия времени при покупке интересующего товара, возможность сделать заказ в любое время суток, купить его по более низкой цене, благодаря тому, что продавцы тратят меньше средств на ведение торговли, к тому же можно оплатить товар любым удобным способом.