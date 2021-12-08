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Самозанятые тюменцы получат бесплатные места на новогодних ярмарках

Экономика, 09:56 08 декабря 2021

группа Инвестиционное агентство Тюменской области ВКонтакте | Фото: группа Инвестиционное агентство Тюменской области ВКонтакте

Самозанятым жителям Тюменской области предлагают бесплатно принять участие в предновогодних ярмарках, которые пройдут в Тюмени с 10 по 14 декабря. Представить свои товары и услуги они смогут в торговых центрах "Сити Молл", "Кристалл", "Гудвин", "Зеленый берег" и "Алебашевский BAZAR".

Как отмечают организаторы, участие в ярмарках позволит привлечь больше покупателей, обзавестись связями и заявить о себе и своем деле.

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке, после чего на связь выйдет менеджер программы.

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# самозанятые , торговые центры , ярмарки

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