Самозанятые тюменцы получат бесплатные места на новогодних ярмарках

| Фото: группа Инвестиционное агентство Тюменской области ВКонтакте | Фото: группа Инвестиционное агентство Тюменской области ВКонтакте

Самозанятым жителям Тюменской области предлагают бесплатно принять участие в предновогодних ярмарках, которые пройдут в Тюмени с 10 по 14 декабря. Представить свои товары и услуги они смогут в торговых центрах "Сити Молл", "Кристалл", "Гудвин", "Зеленый берег" и "Алебашевский BAZAR".

Как отмечают организаторы, участие в ярмарках позволит привлечь больше покупателей, обзавестись связями и заявить о себе и своем деле.

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке, после чего на связь выйдет менеджер программы.