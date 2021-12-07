В новом ЖК возле аэропорта Плеханово в Тюмени построят детский сад на 500 мест

| Фото: tmn.strana.com | Фото: tmn.strana.com

Детский сад на 500 мест постоят в ЖК "Домашний", который возводят вблизи аэропорта Плеханово в Тюмени, сообщил начальник главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов.

"На данной территории построят детский сад на 500 мест, - сказал он. - ЖК будет возведен по технологии "умного" микрорайона с применением современных цифровых решений, которые уже активно используют в области".

Инфраструктура в микрорайоне будет профинансирована в соответствии с договором ДОМ.РФ и "Тюменским областным дорожно-эксплуатационным предприятием" с помощью облигаций.

На создание объектов инженерной инфраструктуры: магистральных и внутриквартальных дорог, а также сетей электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и газовой котельной выделены 700 млн рублей. Застройщик ГК "Страна Девелопмент" планирует сдать в эксплуатацию первый дом в 2022 году.

Напомним, Тюменская область вошла в пятерку регионов России, участвующих в реализации пилотных проектов по комплексной застройке территорий с использованием инфраструктурных облигационных займов.