Принятие закона о биобезопасности инициируют депутаты Тюменской областной думы

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Тюменские депутаты инициируют принятие закона о биобезопасности в Тюменской области. Об этом заявила член комитета Тюменской областной думы по аграрным вопросам и земельным отношениям Оксана Величко.

"Сельское хозяйство – это наша гордость, мы на протяжении многих лет вкладываем в АПК серьезные средства, - подчеркнула она, комментируя итоги очередного заседания комитета. - В разделе национальная экономика аграрный сектор всегда лидирует по объемам вложений. Нам сейчас надо поддержать и сохранить эту отрасль, помочь сельхозпроизводителям".

После принятия закона нужно будет, по словам депутата, разработать программу, в которой найдет отражение весь комплекс мер поддержки.