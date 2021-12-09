  • 9 декабря 20219.12.2021четверг
  • В Тюмени -5..-7 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Принятие закона о биобезопасности инициируют депутаты Тюменской областной думы

Политика, 15:21 09 декабря 2021

admtyumen.ru

Тюменские депутаты инициируют принятие закона о биобезопасности в Тюменской области. Об этом заявила член комитета Тюменской областной думы по аграрным вопросам и земельным отношениям Оксана Величко.

"Сельское хозяйство – это наша гордость, мы на протяжении многих лет вкладываем в АПК серьезные средства, - подчеркнула она, комментируя итоги очередного заседания комитета. - В разделе национальная экономика аграрный сектор всегда лидирует по объемам вложений. Нам сейчас надо поддержать и сохранить эту отрасль, помочь сельхозпроизводителям".

После принятия закона нужно будет, по словам депутата, разработать программу, в которой найдет отражение весь комплекс мер поддержки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# АПК , законопроект , облдума , Оксана Величко

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:32 09.12.2021Тюменская область получит более 1 млрд 381 млн рублей на оказание бесплатной медпомощи
15:21 09.12.2021Принятие закона о биобезопасности инициируют депутаты Тюменской областной думы
10:24 09.12.2021Экспорт из Тюменской области вырос в 2,5 раза по сравнению с 2020 годом
09:04 09.12.2021Александр Моор: имена героев Отечества навсегда вписаны в летопись славы России