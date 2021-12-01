  • 11 декабря 202111.12.2021суббота
  • USD73,6059
    EUR83,1158
  • В Тюмени -11..-13 С 2 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тобольские сноубордисты выступают на кубке России

Спорт, 17:13 11 декабря 2021

департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Тобольские сноубордисты выступают на кубке России. Соревнования проходят с 11 по 13 декабря в Кемеровской области на базе горнолыжного курорта "Горная Саланга". Об этом сообщает департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Спортсмены из различных городов и областей спустятся по длинной пологой и широкой трассе, на которой расположены различные фигуры рельефа и трамплины.

В соревнованиях поучаствуют тобольские сноубордисты Николай Радионюк, Дмитрий Суханов и Вероника Долматова. Тренируются спортсмены под руководством Антона Чепкасова.

"К этим соревнованиям мы готовились три года. Дмитрию 16 лет, Веронике — 14, а Николаю — 47. Эти старты позволят им получить соревновательный опыт высокого уровня, ведь здесь большие продолжительные склоны и профессиональные трассы", – поясняет тренер.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# сноуборд

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:13 11.12.2021Тобольские сноубордисты выступают на кубке России
18:53 10.12.2021В подгорной части Тобольска обнаружен подозрительный предмет, похожий на боевой снаряд
17:40 10.12.2021МФК "Тюмень" проведет два матча в Норильске
16:15 10.12.2021В Тюменской области выбрали оригинальные кормушки для птиц