Тобольские сноубордисты выступают на кубке России

| Фото: департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Тобольские сноубордисты выступают на кубке России. Соревнования проходят с 11 по 13 декабря в Кемеровской области на базе горнолыжного курорта "Горная Саланга". Об этом сообщает департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Спортсмены из различных городов и областей спустятся по длинной пологой и широкой трассе, на которой расположены различные фигуры рельефа и трамплины.

В соревнованиях поучаствуют тобольские сноубордисты Николай Радионюк, Дмитрий Суханов и Вероника Долматова. Тренируются спортсмены под руководством Антона Чепкасова.

"К этим соревнованиям мы готовились три года. Дмитрию 16 лет, Веронике — 14, а Николаю — 47. Эти старты позволят им получить соревновательный опыт высокого уровня, ведь здесь большие продолжительные склоны и профессиональные трассы", – поясняет тренер.