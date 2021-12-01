Яна Хохлова и Роман Людучин провели мастер-классы для тобольских спортсменов

СИБУР. Тобольск в Instagram СИБУР. Тобольск в Instagram

Встречи с известными спортсменами мотивируют детей к дальнейшему развитию, а кому-то помогают добиться высоких результатов.

Об этом на фестивале зимних видов спорта "WinterFest" в Тобольске рассказала чемпионка Европы по фигурному катанию, бронзовый призер чемпионата мира и участница шоу "Ледниковый период" Яна Хохлова. По ее словам, сейчас фигурное катание развито в Москве и Санкт-Петербурге, а в регионах есть недостаток хороших специалистов.

"В регионах дети не избалованы присутствием профессионального спорта. Хочется, чтобы ситуация изменилась. Отрадно, что компания СИБУР оказывает поддержку детскому спорту в Тюменской области. Этот фестиваль тому подтверждение. Мастер-классы с известными спортсменами популяризируют фигурное катание. Они могут подтолкнуть детей к здоровому образу жизни и спорту, а может и к профессиональной карьере", - отметила Яна Хохлова.

Ежегодный зимний фестиваль проходил два дня в спортивном комплексе "Кристалл". В нем участвовали около 400 детей: воспитанники спортивных школ города, занимающиеся хоккеем и фигурным катанием, а также все желающие тоболяки.

Перед началом мастер-классов начинающим спортсменам от компании СИБУР вручили ассистенты фигуриста. Держась за специальное оборудование в форме игрушек можно безбоязненно делать первые шаги на льду. С помощью ассистента впервые на лед вышел шестилетний тоболяк Степан Корявко, который пришел на мастер-класс по фигурному катанию вместе с мамой Татьяной.

"Степану мастер-класс очень понравился. Это отличная возможность для начинающих попробовать себя в том или ином виде спорта, а для опытных спортсменов – показать наставникам, на что ты способен. Степан сейчас занимается танцами, но и к фигурному катанию тоже проявил интерес", - рассказала Татьяна Корявко.

Второй день фестиваль был посвящен хоккею. Мастер-классы провел бывший нападающий сборной России, "Спартака", "Локомотива" и ряда других российских и зарубежных клубов Роман Людучин.

"В детстве к нам на тренировку приехал 17-летний Илья Ковальчук, который уже тогда был восходящей звездой. А когда с тобой на один лед выходит такой известный хоккеист, ты хочешь стать как он, а может даже лучше. Поэтому такие мастер-классы и фестивали безусловно нужны. Чем больше будет проводится подобных мероприятий, тем больше в стране будет хоккейных звезд", - говорит он.

Роман Людучин показал юным хоккеистам специальные упражнения. Под его руководством тоболяки оттачивали свой дриблинг и броски по воротам, выполняли скоростные упражнения и упражнения на точность.

В завершении мастер-классов каждый желающий сфотографировался с именитыми спортсменами и получил сертификат с автографом. Фестиваль зимних видов спорта "WinterFest" в Тобольске состоялся в рамках программы социальных инвестиций "Формула хороших дел".

Евгений Новоселов