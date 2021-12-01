Героин в тюменскую колонию пытались передать в сигаретах

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Пять лет прибавил суд к сроку отбывающему наказание в тюменской исправительной колонии № 2. Как сообщает прокуратура Тюменской области, осужденный получил посылку со спрятанным в сигаретах наркотиком.

Как следует из материалов уголовного дела, 4 апреля в комнате приема и досмотра передач ИК- 2 в семи сигаретах был обнаружен и изъят героин массой более трех граммов.

Расследование установило, что наркотик предназначался для осужденного, отбывающего наказание в колонии. Посылку собрал его друг, а доставил в ИК-2 другой мужчина, который не знавший о ее содержимом.

За это суд приговорил заключенного ИК-2 к пяти годам колонии строго режима. Собравший посылку тюменец получил три года условно. Мужчина, принесший ее в колонию, наказания не понес.